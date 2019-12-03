واصل الجنيه حالة التعافى أمام الدولار فى تعاملات اليوم، وفق آخر تحديثات للبنوك، مسجلاً 16.15 جنيه للبيع، و16.05 للشراء، فى بنوك: «مصر، الأهلى المصرى، والإسكندرية»، وأكدت شعبة شركات الصرافة بالغرف التجارية وجود وفرة كبيرة فى الدولار فى الأسواق واستمرار تحسن الجنيه المصرى أمام العملة الأمريكية، بعدما سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه 16.05 للشراء و16.15 للبيع، وهو أقل سعر للورقة الخضراء فى مصر خلال آخر 3 سنوات.

وقال على الحريرى، نائب رئيس الشعبة العامة لشركات الصرافة، إن قلة العملاء ووفرة المعروض من الدولار أديا إلى توقف بعض الشركات عن الشراء لوجود فائض لديها، مشيراً إلى أن تراجع الدولار بشكل متتالٍ دفع حائزى الدولار لبيعه خوفاً من تكبدهم المزيد من الخسائر حال استمرار التراجع. وأضاف «الحريرى»، لـ«الوطن»، أن شركات الصرافة تقوم بتحويل حصيلتها من النقد الأجنبى يومياً للبنوك بصورة مستمرة، مضيفاً أن فروع شركات الصرافة تبيع أى فائض لديها للبنوك التى تتعامل معها مقابل حصولها على قرشين زيادة على هامش سعر الدولار، ما يعد هامشاً ضئيلاً، ولكن تدوير الأموال بشكل دائم يحافظ على استقرار أرباح شركات الصرافة.

من جانبه، قال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، إن الارتفاعات المتتالية فى قيمة الجنيه أمام الدولار أدت إلى تحفيز المنتج المحلى وفق خطة الحكومة لإحلال الإنتاج المحلى محل المستورد وتسبب فى انخفاض طلبات فتح الاعتماد المستندية بنسبة 20%، وعدم تحقيق قفزات فى الأسعار.

من ناحية أخرى، تنظم شعبة المشغولات الذهبية برئاسة المهندس هانى جيد بغرفة القاهرة التجارية، أول وأكبر مهرجان لتسويق الذهب فى مصر بعد موافقة مجلس إدارة الشعبة فى اجتماعه الأخير على اقتراح المهندس هانى جيد بإقامة مهرجان لتسويق الذهب الأول من نوعه فى مصر خلال يناير المقبل.