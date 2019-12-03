دفعت أسرة (أم وأطفالها الثلاثة) حياتها، ثمناً للطمع والجشع اللذين قادا بعض اللصوص، ليتسللوا ليلاً إلى داخل عقار قديم (مكون من دورين) فى محيط منطقة المدابغ بمصر القديمة، لاعتقادهم أنه خالٍ من السكان، وسرقة الأعمدة والألواح الخشبية من المنزل بغرض بيعها، لكن المفاجأة أن العقار انهار على رأس الأسرة التى كانت تسكن بداخله.

جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، قالت لـ«الوطن»: إن «عقار منطقة عين الصيرة فى مصر القديمة الذى انهار، مساء أمس، وأسفر عن وفاة السيدة وأطفالها الثلاثة، عبارة عن عقار قديم ومتهالك، ومكون من دورين».

«جيهان» أضافت أن «سبب انهيار العقار يرجع إلى قيام لصوص بمحاولة سرقة الأعمدة الخشبية ومتعلقات داخل العقار، معتقدين أن العقار مهجور وخالٍ من السكان».

نائب محافظ القاهرة: عقار "عين الصيرة" قديم ومتهالك.. واللصوص اعتادوا سرقة "الحُطام"

نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أشارت أيضاً إلى أن هناك اهتماماً كبيراً بالقضية من الجهات المعنية، لافتة إلى مجهودات الحماية المدنية فى إزالة الركام وانتشال الضحايا، ونوهت بأن تحقيقات النيابة مستمرة فى تلك الواقعة المؤسفة التى أودت بحياة سيدة وأطفالها بسبب جشع لصوص يجمعون بقايا حطام العقارات التى يتم إزالتها، واستيلائهم على «عروق خشب» المبنى بها المنزل، مما أدى إلى انهياره ومصرع أم وأطفالها الثلاثة بداخله.

وكشف اللواء علاء خليل، رئيس حى مصر القديمة، أن أسرة السيدة المتوفاة وأطفالها الثلاثة ليسوا مدرجين فى كشوف المستحقين لوحدات سكنية خلال إزالة منطقة المدابغ ونقل سكانها إلى «الأسمرات»، لافتاً إلى أن معدومى الضمير سبب وفاة الأسرة، وأن الحى بصدد إزالة منطقة المدابغ بالكامل خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لتطويرها، فهى من المناطق العشوائية شديدة الخطورة.