انهار عقار قديم غير مؤهل بالسكان، في حارة الباشا المتفرعة من شارع الفاتح بحي جنوب الجيزة دون إصابات، ما أسفر عن حدوث كسر في ماسورة مياه، تمكنت فرق الصيانة من إصلاحها.

من ناحية أخرى، تابع اللواء تامر أبوالنجا، رئيس مدينة الجيزة والمشرف على قطاع الأحياء، واللواء هاني العناني، رئيس حي العجوزة، ومحمود حسين، رئيس جهاز السرفيس بالمحافظة، أعمال نقل موقف سيارات السرفيس العشوائي من ميدان الكيت كات إلى موقف سيارات شارع وابور الثلج خلف مرفق المياه لتحقيق السيولة المرورية بميدان الكيت كات وشارع النيل ونفق 15 مايو.