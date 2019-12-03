قال إبراهيم محمود، مواطن مصري يعمل في مجال السياحة بالأردن منذ 30 عاما، إن التأمين الصحي الموجود بتصاريح العمل يكون تابعا للشركة التي يعمل بها العامل.

مصري بالأردن: التأمين الصحي يتوقف على المؤسسة التي يعمل بها المصري

وأضاف خلال المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة بعنوان "اسأل واقترح لايف" عبر صفحة فيس بوك الرسمية للوزارة، والتي تواصلت فيها نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع عدد من المصريين المقيمين في الأردن: "بعض المطاعم والشركات بيبقى فيها تأمين صحي شامل ودا بيتوقف على المؤسسة نفسها، لكن عقد العمل اللي بييجي من مصر مش بيبقى فيه تأمين خالص".

وتابع: "التأمين الصحي لو بشتغل في مؤسسة بقدر لو هي مشتركة في التأمين بدخل مباشرة معاها إلى جانب الضمان الاجتماعي ودا موجود على كل تصاريح العمل من الأردن".

واستطرد: "المؤسسة اللي أنا شغال فيها هي المسؤولة عن ده، ودلوقتي مفيش غير عقود عمل زراعية فقط وهي تتكلف مبالغ كبيرة نظرا لأنها تخرج من أفراد"، مشيرا إلى أن المهن تم غلقها على كل الجنسيات.

إبراهيم: ورقة "الإجازة" تسبب أزمة كبيرة للعمال في الحالات الطارئة

وأشار إلى أن هناك أزمة تواجه العامل المصري أثناء استخراجه لورقة إجازة في يومي الجمعة والسبت لأنهما إجازة بالمؤسسات الحكومية، "ممكن عامل يحصله ظرف ويبقى لازم يسافر مصر لكن بيلاقي المكتب قافل ودي مشكلة كبيرة".

واستطرد: "العامل يضطر إنه يكسر كل التصاريح وينزل مصر قهرا وطبعا مفيش ورقة إجازة فمش بيقدر يرجع تاني إلا إذا سمحت له السلطات الأردنية بالعودة".

وزيرة الهجرة: تواصلوا معايا على "واتس آب" في حالة وجود أي طارئ

لترد الوزيرة: "مكتب العمل فتح مخصوص في يوم الإجازة لأحد المصريين، وقدر ياخد جواب الإجازة، ولازم نبقى عارفين إحنا عايزين ننزل امتى عشان منزنقش نفسنا، لكن لو كان فيه حالة طارئة أبعتولي على واتس آب وأنا هتواصل مع السلطات الأردنية".

إبراهيم: نناشد المصريين بالتعجيل في تصويب الأوضاع

وناشد إبراهيم المصريين المقيمين بالأردن بالتعجيل في تصويب الأوضاع قبل انتهاء المهلة، "بلاش نضيع مجهود السفارة لأنها تعبت كتير في أمر تسوية الأوضاع".

كما ناشد السلطات الأردنية بتقليل غرامة المخالفة في جهة العمل، "عامل مصري يتمسك في مكان شغل غير عمله لازم يدفع 3 آلاف دينار ولازم نقللها، ولازم يكون فيه رأفة شوية.

وزيرة الهجرة: على كل مواطن الالتزام بتصريح "جهة العمل" الخاص به

لتتدخل الوزيرة قائلة: "زي ما بنطالب إنهم ميتخطوش تاريخ التصويب وبنقولهم أنتوا جايين على تصريح زراعي متجيش تشتغل في مكان تاني وتقول دول مسكوني ولازم نلتزم بتصريحنا".

وعن رخصة القيادة أوضح إبراهيم: "اللي كان معاه رخصة قيادة، مش بيعرف يجددها غير في ظروف معينة منها إنه لازم يمتلك سيارة، وده صعب لأن مش كل العمال المصريين يقدروا إنهم يمتلكوا سيارة فلازم نشوف حل في ده".