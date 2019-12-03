أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن تدشين مبادرة "جامعة بدون تدخين"، وتعميمها على الجامعات المصرية، معلنا استعانته بعضو هيئة تدريس من الجامعة الأمريكية لتطبيق المبادرة بداية من العام الدراسي المقبل، لافتا أن المجلس الأعلى للجامعات سيعكف على وضع ضوابط المبادرة.

وأضاف عبد الغفار، خلال مؤتمر الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، اليوم، الثلاثاء، أن الجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية من الجامعات التاريخية، والتي تتحسن عاما بعد عام، وهو ما يعطى فرصة كبيرة للتعليم المستمر للأجيال القادمة، لافتا أن تجديد مزاولة المهنة كل 5 سنوات، شرط لتجديد الترخيص، وسيطبق بداية من العام القادم، وفق القانون الذي صدر بالفعل.

في السياق ذاته، قال الدكتور أشرف حاتم، مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إنه جرى افتتاح المؤتمر السنوي الـ18 للجمعية المصرية العلمية للشعب الهوائية، بحضور ما يقرب من 1000 طبيب متخصص في أمراض الصدرية والحساسية والباطنة والأطفال وجراحة القلب والصدر وأطباء الأسر.

وأوضح حاتم، للصحفيين اليوم، أن الجمعية أسست عام 2001، ويتميز مؤتمرها السنوي لهذا العام بوجود عدد من الفعاليات وورش العمل، حيث إن التسجيل لهذا المؤتمر مجاني، وهذا ساعد بدوره لأول مرة وجود 20 متحدث من جميع أنحاء العالم على رأسهم ألمانيا وفرنسا وإنجلترا، بالإضافة إلى المصريين المتواجدين في أمريكا وأوروبا الذين حرصوا على حضور المؤتمر.

وأضاف أنه عُقدت ورشة عمل بالتعاون مع بنك المعرفة المصري للأساتذة والأساتذة المساعدين والمدرسين والمدرسين المساعدين، لمعرفة كيفية كتابة البحث العلمي وكيفيه نشره في المجلات ذات تأثير عالي.

وأكد الدكتور أشرف حاتم أنه من المقرر حضور محاضر من قبل مجلة نيتشر، وهي أعلى مجلة علمية في البحث العلمي في العالم، كما أنه سيعقد امتحان هارمس للمدرسين المساعدين المتقدمين للدكتوراه لمزاولة المهنة في الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع الجمعية الأوروبية لأمراض الصدر، وهذه لأول مرة أن يحدث هذا الامتحان داخل مصر، متنميًا تكرار التجربة داخل مصر.

وأشار إلى أنه عُقد 7 ورش عمل تمهيدية لانعقاد هذا المؤتمر حول مناظير الشعب الهوائية واستخدامها، واستخدام جهاز الموجات الصوتية في تشخيص وعلاج أمراض الرئة سواء كان من خلال القفص الصدر أو المنظار.

وأردف أن المؤتمر حاصل على 50 ساعة معتمدة من قبل الهيئة الأمريكية للاعتماد، وهو أمر هام للغاية، حيث سيساعد المتقدمين للحصول على الترقيات وفي تجديد رخصة مزاولة المهنة سواء الطبيب العام أو المتخصص.

وأكد مستشار الحكومة المصرية لدى الجامعة الأمريكية بالقاهرة، أن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أعلن مبادرة نفذتها بالفعل الجامعة الأمريكية بالقاهرة منذ عامين وحتى الآن، وهي مبادرة جامعة بدون تدخين؛ لمنع التدخين الحرم الجامعية، خاصة أن القانون يحرم التدخين داخل المباني التعليمية والمستشفيات، أما المبادرة ستشمل الحرم بالكامل، وذلك بمشاركة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والجمعيات العلمية مثل: الشعب الهوائية، القلب المصرية، أورام الصدر المصرية، وجمعية الطبية المصرية، وشركات الأدوية، وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعية وصندوق مكافحة الإدمان والتدخين.