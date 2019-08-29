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أخبار البنوك.. تفاصيل برنامج تمويل الموظفين من مصرف أبو ظبي الإسلامي

أخبار البنوك.. تفاصيل برنامج تمويل الموظفين من مصرف أبو ظبي الإسلامي

"أهلا بالمدارس" ندوة توعوية في متحف الطفل 6 سبتمبر

"أهلا بالمدارس" ندوة توعوية في متحف الطفل 6 سبتمبر

الدولار يستقر في 10 بنوك.. ويتراجع قرشين في أبو ظبي الإسلامي

الدولار يستقر في 10 بنوك.. ويتراجع قرشين في أبو ظبي الإسلامي

في ذكرى إعدام منظر التكفير.. سيد قطب عنوان شرعنة القتل باسم الدين

في ذكرى إعدام منظر التكفير.. سيد قطب عنوان شرعنة القتل باسم الدين

عاجل.. السيسي يهنئ المصريين في الخارج بالعام الهجري الجديد

عاجل.. السيسي يهنئ المصريين في الخارج بالعام الهجري الجديد

صحف السودان تسلط الضوء على بإرجاء إعلان تشكيل الحكومة الجديدة: للتشاور

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سنتر دروس تاريخ على شكل متحف.. والتذكرة بـ"10 جنيه"

سنتر دروس تاريخ على شكل متحف.. والتذكرة بـ"10 جنيه"

نشرة التوظيف.. فرص عمل بالبنوك والشركات الخاصة والجهات الحكومية

نشرة التوظيف.. فرص عمل بالبنوك والشركات الخاصة والجهات الحكومية

صاحب فضية دورة الألعاب الأفريقية لـ"الوطن": وصلت نهائيين في سنة

صاحب فضية دورة الألعاب الأفريقية لـ"الوطن": وصلت نهائيين في سنة

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