نفذت رئاسة حي غرب المنصورة، برئاسة المحاسب أحمد عبدالسميع، اليوم الثلاثاء، قرار الإخلاء الإداري الصادر بشأن عقارين يشكلان خطورة داهمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، وقسم أول المنصورة، تحت إشراف مباشر من العميد حسام الجداوي، مأمور قسم أول المنصورة.

توجهت لجنة مشكلة من نائبي رئيس حي غرب عبدالهادي محمد عبده، ومنى المتبولي، ومسئولي الإدارة الهندسية بحي غرب، وأحمد عثمان الجنايني، عضو قانوني، إلى العقارين الصادر بشأنهما قرار الإخلاء.

وتمكنت لجنة الحي من إخلاء العقار الأول بشارع الحمزاوي وشارع سيدى ياسين، والعقار الآخر رقم 6 بشارع محمود لبيب من شارع بورسعيد.

وبحسب بيان لرئاسة حي غرب المنصورة، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بإخلاء العقارين لِما يمثلاه من خطورة داهمة على المارة والسكان والمواطنين، مع أخذ كل التعهدات اللازمة على مالكي العقارين لسرعة تنفيذ القرار الهندسي الصادر.