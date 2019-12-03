استقبل المهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، اليوم، الوفد الكيني برئاسة الفريق أدان مولاتا مدير كلية الدفاع الوطنى الكيني، وبحضور الطيار عصام وهبي رئيس قطاع العمليات، واللواء حازم الصفتي رئيس قطاع الأمن، وعدد من مسؤولي القطاعين.

يأتي ذلك فى إطار اهتمام وزارة الطيران المدني، بالتماشي مع استراتيجية الدولة المصرية، نحو الاهتمام بتقديم كل سبل الدعم، والتعاون المثمر مع جميع دول القارة الأفريقية من خلال تبادل الخبرات فى مختلف أنشطة قطاع الطيران المدني.

وتأتي هذه الزيارة فى ضوء تبادل ونقل الخبرات المصرية، باكتساب الوفد الكيني لخبرات مطار القاهرة، في مجال إجراءات الأمن والسلامة، وكذلك تعريفهم بإجراءات التشغيل المتبعة بالمطار، لما يحظى به مطار القاهرة من مكانة ريادية داخل القارة السمراء.

وفى بداية الزيارة، ألقى المهندس أحمد فوزى، كلمة ترحيب بالضيوف، وعرض مسؤلي العمليات عرضا مرئيا عن تاريخ مطار القاهرة، وكذا الخدمات والتسهيلات اللازمة المقدمة للركاب.

كما تضمنت زيارة الوفد الكيني، جولة ميدانية لمبنى الركاب رقم 2، وكذا مبنى الركاب رقم 3، بالإضافة إلى تفقد غرفة الكاميرات الحديثة ومركز العمليات، بمبنى الركاب رقم 2.

وفى نهاية الجولة، أشاد الوفد الكيني بالإجراءات الأمنية المتبعة بمطار القاهرة، وتبادل رئيس مجلس إدارة الشركة، ورئيس الوفد الكيني الدروع التذكارية.