حرص عدد من نجوم ونجمات الفن، على تقديم واجب العزاء في الكاتبة سلوى الرافعي، زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، في مسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة صلاح سالم.

وكان من أبرز الفنانين الذين حضروا العزاء، من بدايته الفنان عمرو سعد، والفنان نبيل الحلفاوي، والفنان أشرف عبدالغفور، والإعلامية بوسي شلبي.

كما تواجدت الفنانة فردوس عبد الحميد، برفقة زوجها المخرج محمد فاضل، والفنانة حنان شوقي، وسهير المرشدي، وعدد من النجوم.

وكان الفنان مفيد عاشور، زوج ابنة عبد الرحمن أبو زهرة، أعلن الجمعة الماضية، عن وفاة والدة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، فيما شيع "أبو زهرة" جثمان زوجته من مسجد "النور" بالعباسية، مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين، وتوجهوا بعدها إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر لاستكمال مراسم الدفن.