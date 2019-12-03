وصلت الفنانة فردوس عبدالحميد وزوجها المخرج محمد فاضل، إلى عزاء الكاتبة سلوى الرافعي، زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، بمسجد الرحمن الرحيم، بمنطقة صلاح سالم.

وحرصت الفنانة حنان شوقي، على تأدية واجب العزاء في زوجة الفنان الراحلة، التي وافتها المنية، صباح الجمعة الماضية.

وكان الفنان مفيد عاشور، زوج ابنة عبدالرحمن أبو زهرة، أعلن الجمعة الماضية، عن وفاة والدة زوجته، عبر حسابه الشخصي على موقع فيس بوك، فيما شيع "أبو زهرة" جثمان زوجته من مسجد "النور" بالعباسية، مقتصرا على الأهل والأصدقاء المقربين، وتوجهوا بعدها إلى مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، لاستكمال مراسم الدفن.