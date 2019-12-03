قال الفنان سعد الصغير، إن السبب وراء عدم حضوره لجنازة الراحل شعبان عبد الرحيم اليوم، هو تواجده في العاصمة السعودية الرياض لمشاركته في العرض المسرحي "لوكاندة الأوباش" مع حسن الرداد وماجد المصري ومايا دياب وهالة فاخر وأوس أوس وعصام كاريكا.

وأضاف "سعد" لـ "الوطن": "حزنت جدا على وفاة شعبان عبد الرحيم وعدم حضوري الجنازة بسبب تواجدي في الرياض بسبب مسرحية لوكاندة الأوباش"، مشيرًا إلى أنه يرافقه الشاعر إسلام خليل.

وتابع: "ربنا يعلم مقدار حزني على الراجل ده اللي وقف معايا كتير، ولا يمكن يكون هناك عزاء وأنا موجود ولا أذهب لأننا ولاد بلد، وربنا يرحم شعبان عبد الرحيم".

وكان نجل الفنان شعبان عبد الرحيم، أكّد في تصريح خاص لـ"الوطن"، وفاة والده عن عمر يناهز 62 عامًا، في مستشفى المعادي العسكري.