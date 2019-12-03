"الريس شعبان عبدالرحيم" عبارة مدونة على مقبرة المطرب الشعبي، الذي رحل عن عالمنا اليوم، في مسقط قرية ميت حلفا بقليوب، حيث كشف إبراهيم زايد، أحد أصدقاء أسرة الراحل، أن لقب "الريس" كان يطلق على الراحل قبل دخوله عالم الفن والغناء، حيث كان يعمل في الحدادة ثم كيّ الملابس، لافتا إلى أنه كان يعتز بهذا اللقب ولم يتخلى عنه، بل أصبح لقبه بين المنتجين والعاملين معه في مجال الفن أيضًا كـ"ريس في مجال الأغنية الشعبية".

وأوضح "زايد" أن هذه المقبرة قديمة، اشتراها الراحل منذ 20 عاما، بعد استقراره في قريه ميت حلفا، لافتا إلى أن شعبان عبد الرحيم ليس من مواليد القرية، بل من مواليد "عزبة بلال" بحي الشرابية بالقاهرة، مشيرًا إلى أن أول من دُفن فيها أمه منذ 6 سنوات، ثم شقيقته ثم زوجته "أم عصام" منذ 3 سنوات.

وشيع المئات من أهالي "ميت حلفا" الراحل بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة، وسط حالة من الحزن، كما حضر الجنازة عدد من الفنانين المقربين للفقيد مثل عبدالباسط حمودة، وطارق الشيخ، ومحمد عدوية.

وأعلن سمير شعبان، نجل المطرب الراحل، تقبل العزاء في المرحوم غدا في منطقة المريوطية بالجيزة محل سكن الفقيد.

وأكد الأهالي أن الفنان الراحل كان محب للخير، ويعطف علي الجميع سرا، وأنه كان يحي أفراح أهالي القرية مجانا.

وكان الفنان شعبان عبدالرحيم توفي داخل غرفة العناية المركزة بمستشفى المعادي العسكري، وذلك عقب تعرضه لوعكة صحية شديدة الأيام الماضية، وكان أول الواصلين لاستلام الجثمان عدوية و نجله عصام عبدالرحيم.