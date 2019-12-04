نظم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء دورة تدريبية في مدخل التصميم من خلال فنون "الإنفو جراف"، بحضور 20 موظف بديوان بمحافظة جنوب سيناء ومجالس المدن بقاعة مبنى مجمع المصالح لمدة ثلاثة أيام تحت إشراف العميد مدير مركز معلومات محافظة جنوب سيناء.

وذلك في إطار توجه الدولة إلى التحول الرقمي، وإعداد موظف المستقبل المؤهل للعمل وفق آليات ومعايير المسقبل الرقمي، بهدف جودة خدمة المواطنين وتلبية احتياجاتهم.

وكانت محافظة جنوب سيناء من أولى المحافظات التي استعدت للدخول لمنظومة التحول الرقمي في تصميم قواعد بيانات في جميع المصالح الحكومية بالمحافظة.