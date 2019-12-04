نعى جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، الفنان الشعبي شعبان عبد الرحيم، والذي وافته المنية، أمس، عن عمر ناهز الـ 62 عامًا، حيث ذكر أنه تفاجئ بخبر وفاته وتألم كثيرًا على رحيله، داعيًا الله أن يُعظم أجر الشعب المصري وأن يرحم الله الفنان رحمة واسعه، مضيفًا: "بترحم على روحه وروح كل إخوانا في الشعب المصري، وكل الشهداء".

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وأضاف "الدرة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أن الفنان الراحل كان مُخلصا في أغنيته التي غناها ضد الاحتلال الإسرائيلي "أنا بكره إسرائيل"، مؤكدًا أن شماتة الاحتلال الصهيوني في وفاة شعبان عبد الرحيم يأتي كونه عدو لكل الأمة العربية الإسلامية، ومن الطبيعي أن نتوقع منها تلك الشماتة.

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والد محمد الدرة: أغنية "أنا بكرة إسرائيل" جعلت الكيان الصهيوني يثور

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وأشار والد الشهيد محمد الدرة، إلى أنه لا ينسى أبدًا مصر وتضحيات شعبها ووقوفه دائمًا بجانب القضية الفلسطينية عبر التاريخ وحتى الآن ضد الاحتلال الإسرائيلي، مضيفًا: "أغنية أنا بكره إسرائيل فخر لينا ولكل الشعب الفلسطيني، وأغنيته عندما قال أنا أكره إسرائيل جعلت الكيان الصهيوني يثور".