في أجواء كرنفالية، انطلقت الدورة الأولى من مهرجان الإسكندرية المسرحي العربي للمعاهد والكليات المتخصصة على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.

احتشد المسرح الكبير بمجموعة من رموز الفن في مصر والعالم العربي، وكان على رأسهم وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم، والدكتور أشرف زكى رئيس أكاديمية الفنون ومؤسس المهرجان، والدكتور علاء عبد العزيز سليمان رئيس المهرجان، بجانب الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، واللواء محمد طاهر الشريف محافظ الإسكندرية.

بدأ حفل الافتتاح الذى أخرجه سامح بسيوني، بالسلام الوطني ثم عرض مسرحي استعراضي بعنوان "الرحلة" من إخراج محمود متولي ومحي الدين يحيى، وتدور أحداثه خلال خمس لوحات عن الحلم وكيفية تحقيقه.

تلى ذلك تقديم فقرة موسيقية غنائية، ثم تم عرض فيلم عن مكرمي تلك الدورة من إخراج رومانى خيري، وتناول الفيلم حديثا مع المكرمين عن مسيرتهم الفنية خاصة في عالم المسرح.

من جانبه رحب مدير المهرجان محمد عبد الوهاب بالحضور متمنيا أن يصبح المهرجان نقطة بداية للحوار المتبادل بين الفنانين المتخصصين في كل أنحاء الوطن العربي.

وأثناء تكريمه، أهدى خالد النبوى تكريمه إلى روح أبيه وأمه، بجانب شكره لأساتذته في المعهد العالى للفنون المسرحية وعلى رأسهم جلال الشرقاوى، كما وجه تحية لأهل الإسكندرية ولروح الراحل عبد المنعم مدبولى الذي تعلم منه الكثير.