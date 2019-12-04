استعرض الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" رد فعل بعض رعايا دولة الاحتلال الإسرائيلي تعليقًا على موت الفنان الشعبي شعبان عبدالرحيم.

وقال رضوان إن رواي كايس محرر الشئون العربية بصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية كتب إن شعبان عبدالرحيم توفي ونشر سلسلة من التغريدات عنه مشيرًا إلى أن رد فعل الإسرائليين على تغريداته كان تهكما وسخرية من الفنان الراحل.

وتابع رضوان: "وده إن دل على شيئ يدل على قد إيه شعبولا علم عليهم وقد إيه وجعهم، ومنهم اللي دخل كتب إن أغنيته صحت كراهية إسرائيل عند كثير من المواطنين العرب" مشيرًا إلى أن شعبان عبدالرحيم لم يتأخر عن دعم القضية الفلسطينية بوجه خاص ووصل لقلوب الملايين من المصريين والعرب بـ3 كلمات "أنا بكره إسرائيل".