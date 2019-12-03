تاريخ فني طويل للمطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ62 عامًا، قدم خلاله عشرات الأعمال الفنية، بين الأفلام والمسلسلات والمسرحيات ومئات الأغنيات، إلا أنه ترك علامة مميزة بمجموعة من الأغاني التي صنعها خصيصًا لمواجهة الإرهاب وداعميه، لدرجة وصول تهديدات بالقتل له.

بعد أحداث 11 سبتمبر، في ظل صعود نجم شعبان عبدالرحيم، أصدر أغنية يهاجم فيها أسامة بن لادن، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة الإرهابي، لاقت رواجا كبيرا حينها.

في عام 2014، وعقب صعود تنظيم "داعش الإرهابي"، وانتشار العمليات الإرهابية، أطلق شعبان عبدالرحيم أغنية "أمير المجرمين"، مهاجمًا فيها الزعيم السابق للتنظيم أبو بكر البغدادي، ليصدر التنظيم بعدها، فتوى بإهدار دمه.

وفي 2015، عقب إعلان داعش الإرهابي، إعدام 21 مصريا قبطيًا في طرابلس، هاجم المطرب شعبان عبدالرحيم التنظيم فرع ليبيا، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، في أغنية بعنوان "مش إحنا اللي بندبح يا بتوع حلق حوش".

وتقول كلمات الأغنية: "مش إحنا اللى بندبح يا بتوع حلق حوش.. المصري دمه غالي وحقه ما بيسبوش.. لا حماس ولا أي داعش هيهزوا شعرنا.. في أي حتة بنسلك وناخد حقنا".

ولم يكتف بالأغنيات التي تهاجم جماعات الإرهاب، بل أصدر أغنيات لداعميها وأذرعها الإرهابية، ومنها أغنية تهاجم قناة الجزيرة تقول: "الخبث والخبائث هو قناة الجزيرة.. شيطان على هيئة شاشة شر وبلاويها كتيرة.. جزيرة السهوكة جزيرة السبوبة.. كلها أخبار فبركة وفيديوهات مضروبة.. الجزيرة الإرهابية وتميم عميل العصر مبقاش وراهم حاجة إلا التحريض على مصر.. حتة هاشتاج من عيل نفخوه وخلوه مرسوم.. عملوا الحرامي زعيم وخلاص نسيوا المرحوم".

كما أصدر عدة أغنيات تهاجم إعلاميي الإخوان الهاربين، والعاملين في قنواتهم مثل محمد ناصر ومعتز مطر وهشام عبدالله وغيرهم.