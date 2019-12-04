عاجل .. قطار يدهس شابا في الشرابية.. والسبب سماعات الأذن

لقى شابا مصرعه، أسفل عجلات قطار في منطقة الشربية. وأفادت التحريات والتحقيقات، أن الشاب كان يعبر شريط السكة الحديد، وهو يضع سماعات أذن في أذنيه.

كما أفادت التحريات أن الشاب لم يلاحظ أو يسمع القطار، ما تسبب في وفاته بعد دهسه تحت عجلات القطار وتحول جثمانه لأشلاء.

وتبحث الشرطة عن أسرة الضحية لإبلاغهم بالحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار إبلاغ النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

قال شهود عيان، إن الضحية كان يمر من مكان غير مخصص للعبور، على بعد 50 مترا من المزلقان، المواجه لسلم محطة مترو غمرة، موضحين أنه قفز سورا للمرور.