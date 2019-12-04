أكد الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، إن افتتاح المشروعات القومية، الهدف الأساسي منها تحسين مستوى المعيشة للمواطن وتهيئة مناخ الاستثمار الجيد له، كما أن الاستثمارات الداخلية تخدم المواطن المصري وتحسن من وضعه الاقتصادي، وذلك بقدر ما تنتجه من السلع.

وأضاف إبراهيم، في مدخلة هاتفية مع إذاعة "راديو مصر"، أنه بالنسبة لصغار المستثمرين وأصحاب المشروعات الصغيرة، فيجب تحديد الاحتياجات التمويلية لأي مشروع بشكل دقيق قبل الشروع في عملية التنفيذ وذلك من خلال متخصصين، كما يجب تحديد شكل التمويل المناسب وشروطه وفترات الالتزام به.

وتابع إبراهيم، أن نقص التمويل قد يؤدي إلى تعثر المشروع، كما تؤدي زيادة التمويل أيضا إلى التعثر، لهذا يجب ان يكون هناك عملية ضبط لاقتصاديات تشغيل المشروع، كما إن هناك العديد من الأشكال لعملية التمويل، مثل زيادة رأس مال المشروع، أو الاتجاه إلى البنوك للحصول على مصدر للائتمان، أو الاتجاه إلى أسواق المال لطرح سندات في هذه الأسواق.