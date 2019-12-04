استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة والدكتورة نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لدراسة إمكانية الاستفادة من 4500 مصنع للصناعات الصغيرة والمتوسطة تنفذها الدولة حاليا بـ 13 منطقة صناعية منتشرة بـ 12 محافظة بغرض تقليل الواردات وتطوير ودعم التصنيع المحلي، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

يأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم مناقشة الخطوات اللازمة لتعميق التصنيع المحلي بمصر وزيادة المكون المحلي في مجالات التصنيع المختلفة، وتقليل استيراد مستلزمات ومدخلات الإنتاج وتصنيعها محليا، الأمر الذى يؤدى إلى توفير فرص العمل للشباب وتوفير النقد الأجنبي.

كما تناول اللقاء سبل الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص للتكامل للنهوض بالصناعة الوطنية وتعميق تصنيع مستلزمات ومدخلات التصنيع بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة.

وأوضح "نصار" أهمية هذا الاجتماع الذى يأتي في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الوطنية، لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة، مشيرا إلى أنه قد تم إعداد دراسة عن قطاع الصناعة في مصر بهدف حصر كل الصناعات الموجودة وتم دراسة وتحليل هيكل الواردات وتحديد مستلزمات ومدخلات التصنيع التي يتم استيرادها لتكون على أولوية الاهتمام لتوفيرها محليا.

ومن جانبها أعربت "جامع" عن سعادتها باهتمام الدولة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم المادي لها، مؤكدة أن الجهاز مهتم بخطة تشغيل الـ 4500 مصنع ضمن "البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" وتقديم الدعم اللازم لكافة المستثمرين فضلاً عن تشجيع صغار المستثمرين على إنشاء ورش ومصانع صغيرة تقوم بإنتاج المستلزمات والمدخلات اللازمة للتصنيع، والتي تعتمد عليها المصانع الكبيرة مما يضفى قيمة مضافة ويزيد من نسب المكون المحلى في التصنيع، وبما يساهم في توفير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة بالشركات الصناعية المصرية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية.