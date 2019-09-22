وصل الفريق عبدالمنعم التراس رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، ووزير النقل، ووفد من قيادات الهيئة القومية لسكك حديد مصر والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، قبل قليل لمصنع مهمات السكك الحديدية "سيماف" التابع لـ"العربية للتصنيع"، لإجراء جولة تفقدية للمصنع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع حكومي رفيع المستوى لبحث توطين التكنولوجيا الحديثة في صناعة الجرارات وعربات السكك الحديدية في مصر، وتعميق التصنيع المحلي لها.

وتستهدف الزيارة الاطلاع على القدرات التصنيعية لـ"سيماف"، وتفقد خطوط الإنتاج المتطورة الموجودة فيه، وخطوات تعميق التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة، وقدّم اللواء إسماعيل النجدي رئيس "سيماف"، عرضا تقديميا عن المصنع، ثم يتفقد مسؤولو الجانبين خطوط الإنتاج، ويتحدثون لوسائل الإعلام عقب انتهاء الزيارة.

وكان رئيس الوزراء أكد في اجتماع عقده الثلاثاء الماضي مع عدد من المسئولين، أنّ هناك تكليفا من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوطين تلك الصناعة في مصر، ومتابعة تنفيذ التكليف، وصولا لتنفيذه على أرض الواقع، وسيتم ذلك بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.

يذكر أنّ وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع، يمتلكان إمكانيات هائلة في مجال صناعة القطارات والسكك الحديدية، ويُعتبر مصنع "سيماف"، الوحيد في مصر المُصنف عالميا في مجال صناعة السكك الحديدية، والوحيد الذي له حق تصنيع بواجي "جانز المجرية" المستخدمة في عربات السكك الحديدية، إلى جانب قدرته على تصنيع دوائر الفرامل الهوائية، كما أنّه حاصل على شهادة السجل الصناعي في هذا المجال، وعدد كبير من شهادات الجودة والاعتماد.