قال أحمد عبد العظيم رئيس مركز ومدينة طور سيناء، إنه جارى الانتهاء من المقابر الجديدة لبدأ الدفن فيها تنفيذا لقرار للواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، والذى نص على غلق مقابر المدينة القديمة التى توجد في الكتلة السكانية بوسط المدينة، وبدأ الدفن في المقابر الجديدة اعتبارا من 31 ديسمبر الجاري.

وأكد رئيس مدينة الطور أن المقابر الجديدة جرى إقامتها بتكلفة 15 مليون جنيه وسيجرى نقل المقابر القديمة التى توجد في وسط المدينة بجوار مساكن حي اللوكس مباشرا إليها .

وأضاف أنه جرى إقامة المقابر علي مساحة 150 ألف متر مربع وتقع علي بعد 5 كيلو من مدينة الطور تجاه مدينة شرم الشيخ. وأوضح أن هذه المقابر للمسلمين والمسيحيين وتضم أيضا مسجدا وبوابات للدخول والخروج .

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