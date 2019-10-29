تابع أحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، اليوم، أعمال تجميل وتشجير الشوارع وإعادة تأهيل الأرصفة بشوارع المدينة وطلائها وذلك ضمن خطة التطوير والتجميل التي أعلنت عنها المحافظة طبقا للخطة الاستثمارية الجديدة.

وقال رئيس المدينة إنه جارى استكمال خطة التطوير والتجميل بشوارع وميادين مدينة الطور بالشكل الجمالي اللائق بها كعاصمة لمحافظة جنوب سيناء وذلك عن طريق تعظيم الاستفادة من شتلات الأشجار ونباتات الزينة بمشتل المدينة .

وأضاف رئيس المدينة أنه جارى البدء في تشجير الحديقة الوسطى للشوارع التي جرى الانتهاء من تطويرها بوضع أشجار ونباتات الزينة وتوصيلها بشبكة ري حفاظا عليها .