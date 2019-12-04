نظمت وزارة الداخلية، ممثلة في مديرية أمن القاهرة، احتفالية لعدد من طلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم "من ذوي الإعاقة" بنطاق محافظة القاهرة بمقر أحد أندية الشرطة، تم استقبالهم بالورود واصطحابهم في رحلة نيلية.

كما تضمن برنامج الحفل عروضا وفقرات فنية مختلفة، توزيع بعض الهدايا التذكارية على الطلاب لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم، وقد أعربوا عن سعادتهم بهذه الزيارة.

وكان للزيارة أثراً طيباً في نفوس الطلاب والمشرفين بالمدرسة الذين توجهوا بالشكر لوزارة الداخلية لحرصها على تفعيل المبادرات الإنسانية.

يأتي ذلك استمرارًا لتنفيذ وزارة الداخلية، لمبادرات "كلنا واحد – حياة كريمة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفى إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعي والإنساني، وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصري، وبمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.