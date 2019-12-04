ينظم جاليري قرطبة بالمهندسين معرضا للفنان التشكيلي الدكتور أحمد سليم، يوم 7 ديسمبر الجاري، ويفتتح المعرض في السابعة مساء ويستمر حتى 2 يناير 2020، ويفتح الجاليري أبوابه للجمهور يوميا من التاسعة صباحا عدا يوم الجمعة.

وأضاف الفنان محمد الجبالي مدير الجاليري، لـ"الوطن"، يضم المعرض 40 لوحة بمقاسات مختلفة وخامات متنوعة منها الزيت والأكواريل والفرسيك وتتناول جميع اللوحات البيئة المصرية الجنوبية وخصوصًا مدينة أسوان مسقط رأس الفنان الذي يعبر عن عادات الأهالي في الاحتفال بالمناسبات الخاصة، فيقدم الفرح وليلة الحناء والرقص الشعب وكذلك ألعاب الأطفال في القرية.