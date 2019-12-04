عقب المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، على الخبر المنشور حول رغبة مجموعة "إنديفور للتعدين" في الاندماج مع شركة "سنتامين" في منجم "السكري" للذهب قائلا إن هذا الإعلان يخص الشركتين، لكننا نرحب بجذب استثمارات جديدة للشركات العالمية للبحث عن الذهب والثروات التعدينية، خاصة بعد صدور تعديلات قانون الثروة المعدنية وقرب الانتهاء من إجراءات إصدار اللائحة التنفيذية الذي سيسهم في اهتمام وجذب الشركات العالمية لهذا النشاط المهم.

وأوضح وزير البترول، أن رغبة شركة "إنديفور" العالمية للتعدين، والتي تعمل فى جنوب أفريقيا ومالي والكاميرون، للاندماج مع شركة "سنتامين" في منجم السكرى للذهب بمرسى علم، سيسهم في دعم المشروع ويعطى رسائل إيجابية عن رغبة إحدى الشركات العالمية في التواجد على أرض مصر، وضخ استثمارات في أنشطة البحث عن الذهب وسيشجع شركات أخرى على التوافد إلى مصر، خاصة فى ظل القانون الجديد الذى سيعطى دفعات لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية.