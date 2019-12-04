أكد اللواء أحمد أنيس، رئيس شركة الأقمار الصناعية، أن القمر المصري نايل سات 301، سيكون به العديد من الإمكانيات، التى تشمل تقديم خدمات الإنترنت عريض النطاق لتغطية جميع أنحاء الجمهورية، والمناطق النائية لتوفير خدمات الإنترنت للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية والمجتمعات العمرانية الجديدة وحقول البترول شرق البحر المتوسط وخاص حقل ظهر.

وأضاف "أنيس"، خلال لقاء خاص مع برنامج "صباح الخير يا مصر"، المعروض على شاشة القناة الأولى، بالتليفزيون المصري، أن توفير هذه الخدمة سيحقق تكاملا مع القمر المصرى (طيبه 1)، الذي أطلق نهاية شهر نوفمبر الماضي، وبذلك تكون مصر قادرة على تقديم خدمة الإنترنت الفضائي من خلال قمرين صناعيين، بما يضمن تأمين واستمرار هذه الخدمة.

وتابع رئيس "النايل سات"، أن القمر سيتوسع في نطاق تغطيته، فبالإضافة للمناطق التي يغطيها القمر الحالي، سيتم تغطية دول جنوب القارة الأفريقية، إضافة إلى دول حوض نهر النيل، وذلك لتحقيق أكبر تواصل مع شعوب القارة الأفريقية، ويواكب توجهات القيادة السياسية في تعميق العلاقات المصرية الأفريقية.