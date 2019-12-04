مرة أخرى، يعود اسم المقدم الشهيد رامي هلال للظهور مجددا، بعد مرور قرابة 10 أشهر على استشهاده في حادث تفجير بمنطقة الدرب الأحمر.

وظهر الاسم، صباح اليوم، بالتزامن مع حفل افتتاح مدرسة تحمل اسم "الشهيد رامي هلال الرسمية المتميزة للغات"، بمنطقة التجمع الخامس، حيث افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، يرافقه أسرة الشهيد المدرسة، وخلال الحفل ألقى والد الشهيد كلمة وجّه فيها الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي.

والشهيد "هلال" 40 عاما، هو أحد 3 شهداء للشرطة بمنطقة الدرب الأحمر، فى فبراير الماضي، حين فجّر انتحاري نفسه، أثناء القبض عليه، بمعرفة الشرطة هناك، حيث كان يقود قوة أمنية لتتبع إرهابي متورط فى أكثر من عملية إرهابية، وتم رصده داخل وحدة سكنية بالدرب الأحمر، ولما همّ بالهرب توجهت له القوة، إلا انه فجّر نفسه، واستشهد "هلال" يرافقه أمينا شرطة، لفظا أنفاسهما فى الحال، وهو ما وثّقه فيديو تداولته مئات الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وُلد "هلال" بالقاهرة عام 1979، وترتيبه الثانى بين أشقائه الأربعة، وتخرج فى كلية الشرطة عام 2001، والتحق بقطاع الأمن المركزى، وعمل فى محافظة الأقصر، ثم التحق بقطاع الأمن الوطنى وتنقل بين إداراته، والتحق بفرع الأمن الوطنى فى شبرا حتى استشهاده، في فبراير الماضي».

وتنفيذا لتوجيهات الرئيس برعاية أسر الشهداء، اصطحب اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أنجال الشهيد ووالده وزوجته، خلال حفل افتتاح المدرسة، صباح اليوم، بالتجمع الخامس.