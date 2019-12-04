أصيبت 86 طالبة بالمدرسة الثانوية الفنية بنات بشربين بمحافظة الدقهلية، اليوم، بالاختناق وصعوبة في التنفس نتيجة استنشاق مبيد حشري داخل المدرسة، استخدمه عمال المدرسة في التخلص من رائحة "قطة ميتة " داخل مخزن بالمدرسة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث، بورود بلاغ من مستشفى شربين المركزي باستقبال طالبات من مدرسة الثانوية الفنية بنات مصابات بحالات اختناق داخل المدرسة وأن العدد في تزايد.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلي المدرسة والمستشفى، وبالفحص، تبين أن عامل عثر علي قطة ميتة داخل مخزن، وحاول تطهير المكان بمبيد حشري، وبمجرد رشه أثناء اليوم الدراسي، انتشرت الرائحة في المدرسة وأصيبت الطالبات بالاختناق.

وقال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إنه أمر بإغلاق المدرسة اليوم ومنع دخول طالبات الفترة الثانية لتطهيرها بمعرفة مديرية الصحة لإزالة أي آثار للذعر بين الطالبات وأولياء الأمور.

وأضاف "مكي" في تصريح صحفي، أن العدد تزايد مع مرور الوقت حتى وصل إلي 86 طالبة، وتم التعامل معهن في استقبال المستشفى بجلسات الأكسجين أو الأدوية، وأن أول 6 طالبات أصيبن بالاختناق هن : ميادة محمد فؤاد، من قرية "اللوزي"، وندا صابر حشيش من قرية "أم الرزق"، وندا أحمد أنيس البنا "محلة أنجاق"، ومريم شمس محمد "الشناوي"، ومني حامد العراقي "اللوزي الجديد"، ومني الشربيني سعده "الدبوسي" وجميعهم في عمر 16 سنة.

من جانبه، قال على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، إنه قرر إحالة مدير المدرسة والعامل المتسبب في الواقعة للتحقيق لأنه تصرف من تلقاء نفسه في تطهير مكان قطة ميتة بمخزن المدرسة، واستخدم مبيد حشري زراعي نفاذ وانتشرت الرائحة بالفصول المجاورة مما تسبب في إصابة بعض الطالبات بصعوبة في التنفس بسبب رائحة المبيد.

وأضاف "عبد الرؤوف" في تصريح صحفي، أن الزائرة الصحية بالمدرسة كانت أول من قررت نقل الطالبات إلي المستشفى، وكان العدد بسيط في البداية إلا أنه تزايد، وتجمع أولياء الأمور، وحاول كل منهم الاطمئنان علي ابنته، مؤكدا أن الأمر بسيط ولا يوجد ما يدعو إلي القلق.