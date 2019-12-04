تعقد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية، المؤتمر السنوي الخامس، تحت عنوان "الاقتصاد العادل وأمثلية تخصيص الموارد"، يوم الإثنين المقبل الموافق 9 ديسمبر 2019، بقاعة مصطفى رضا في مقر الأكاديمية.

وينعقد المؤتمر تحت رعاية ومشاركة، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التحطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وتبدأ الجلسة الافتتاحية، بحضور وزير التعليم العالي، ووزيرة التخطيط، والدكتور عمرو التقي رئيس أكاديمية السادات، والدكتور إيهاب الدسوقي رئيس قسم الاقتصاد.

ويركز المؤتمر علي كيفية استغلال الموارد المتاحة ورفع كفاءة العناصر البشرية لتحقيق التنمية الاقتصادية المطلوبة وفقا لاستراتيجية مصر 2030، بمشاركة 38 من خبراء الاقتصاد بالبلاد، في 7 جلسات متخصصة، حيث يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، في جلسة مستقبل الاقتصاد المصري،

ويتناول المؤتمر عدة جلسات، منها أولويات التخصيص الأمثل للموارد في ظل الاقتصاد العادل، والتطور الفكر للاقتصاد العادل وكفاءة تخصيص الموارد، ودور السياسات الاقتصادية في تحقيق الاقتصاد العادل، والآثار الاقتصادية لكفاءة تخصيص الموارد، ومستقبل الاقتصاد المصري".