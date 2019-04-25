قال اللواء محمود خلف، مستشار أكادمية ناصر العسكرية، إن الرئيس الأسبق محمد أنور السادات أعظم قائد سياسي وعسكري وأبدع في خطة الخداع الاستراتيجي في حرب أكتوبر، مؤكدًا: "نحن أيضًا خُدعنا منه ولم نكن نظن أن موعد الحرب قد بدأ".

وأضاف خلف، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق مقدم برنامج "نظرة"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل الحروب تبدأ في بداية اليوم، لكن ما حدث أن حرب أكتوبر بدأت في ظهر اليوم، وهو ما لم يحدث من قبل، وذلك بعد إعداد المناورات لمدة 5 سنوات".

وأوضح: "قبل الحرب كان عندنا إحساس إننا هنبدأ، لكن كنا بنعمل مناورات ومن كتر تكرارها اليهود زهقوا وقالوا إننا مش هنحارب دلوقتي".