أعلنت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، أنّها تتولى دور الناقل الرسمي لبطولة العالم للبلياردو المقامة بمدينة شرم الشيخ، في الفترة من 8 حتى 14 ديسمبر الحالي، في إطار اهتمام مصر للطيران برعاية الفعاليات الرياضية الدولية المقامة على أرض مصر، ولتشجيعها للسياحة وجذب السائحين.

ويشارك في البطولة 149 لاعبا من أبطال العالم يمثلون 22 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتحرص الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران من خلال مشاركتها في الحدث أن يظهر العالم بالصورة التي تشرف مصر، فضلا عن أنّها تقدم التسهيلات لضيوف البطولة المشاركين من الخارج.