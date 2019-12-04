تسجيل الدخول
انطلاق معرض Cairo ICT

أحدث الأخبار

رئيس "نايل سات": القمر الجديد سيواجه ظاهرة "التشويش"

رئيس "نايل سات": القمر الجديد سيواجه ظاهرة "التشويش"

قراران جمهوريان بتعيين عميدي صيدلة طنطا وبحوث السادات

قراران جمهوريان بتعيين عميدي صيدلة طنطا وبحوث السادات

"البحوث الإسلامية" يعقد أولى لقاءات الموسم الثقافي للوافدين بالبعوث

"البحوث الإسلامية" يعقد أولى لقاءات الموسم الثقافي للوافدين بالبعوث

وزير التعليم العالي: بعض المناهج في الجامعات لم تتغير منذ 60 عاما

وزير التعليم العالي: بعض المناهج في الجامعات لم تتغير منذ 60 عاما

قبل مساءلة ترامب.. الإجراءات الدستورية التي سينفذها الكونجرس

قبل مساءلة ترامب.. الإجراءات الدستورية التي سينفذها الكونجرس

"فشل وفساد واضطرابات".. الانتخابات الإسرائيلية في طريقها للجولة الثالثة

"فشل وفساد واضطرابات".. الانتخابات الإسرائيلية في طريقها للجولة الثالثة

اختيارات الوطن

يسمع بعينه.. "إيهاب" براد مواسير أصم شارك في مشاريع كبرى: كله بالإرادة

يسمع بعينه.. "إيهاب" براد مواسير أصم شارك في مشاريع كبرى: كله بالإرادة

جبل "عباس باشا " بسانت كاترين يصعده السائحين للاستشفاء

جبل "عباس باشا " بسانت كاترين يصعده السائحين للاستشفاء

انتحار "شهد" وجرائم متنوعة.. الجاني "وسواس"

انتحار "شهد" وجرائم متنوعة.. الجاني "وسواس"

10 معلومات عن القطارات "التوربيني" الجديدة التي ستدخل الخدمة في 2020

10 معلومات عن القطارات "التوربيني" الجديدة التي ستدخل الخدمة في 2020

ميكروبات مميتة.. دراسة تحذر من خطر كبير في مستحضرات التجميل

ميكروبات مميتة.. دراسة تحذر من خطر كبير في مستحضرات التجميل

السعودية الدولة العربية الوحيدة فيها.. ما هي مجموعة العشرين؟

السعودية الدولة العربية الوحيدة فيها.. ما هي مجموعة العشرين؟

الأكثر قراءة

عاجل