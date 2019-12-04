أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الأربعاء، أن هزة أرضية بلغت شدتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضربت محافظة توتشيجي شرقي البلاد.

وبحسب بيانات الوكالة - فقد سجلت الهزة اليوم عند الساعة 07:35 مساء حسب التوقيت المحلي ووقع مركزها في محافظة توتشيجي، إلى الشمال من العاصمة طوكيو على عمق 10 كيلومترات.

ولم تصدر الوكالة تحذيرا من احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

وكانت الأرصاد اليابانية أعلنت - في وقت سابق اليوم - عن هزة أخرى بشدة 4.8 درجة، وقعت عند الساعة 10:38 صباحا حسب التوقيت المحلي في محافظة أيباراكي شمال شرق طوكيو.