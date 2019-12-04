وجّه اللواء علي هلال والد الشهيد البطل رامي هلال، الشكر للواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، لحضوره جنازة الشهيد البطل، وعلى استقباله أسرته وأبنائه الأربعة في احتفال اليوم، بمناسبة إطلاق اسم الشهيد على مدرسة بالتجمع.

كما وجّه هلال الشكر للشرطة لاحتضانه أسرة الشهيد، مؤكدا أنّ نجله البطل ضمن شهداء كثيرين استشهدوا على أرض مصر الطاهرة، لتروي دماءهم عطش الأرض الطيبة لتنبت الاستقرار والأمان والرخاء لمصرنا الحبيبة.

وكذلك وجّه والد الشهيد كلمة شكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على المواساة الشخصية وعلى حبه لبلده الغالية لمصر، وعلى اهتمامه بالقضاء على الإرهاب، وعلى التقدير الهائل لشهداء مصر حتى يحدث استقرار وأمان وأمن ورخاء.

كما قدم الشكر لوزير الدفاع ومحافظ القاهرة ومدير مديرية التربية والتعليم على اهتمامهم بالشهداء وأسرهم، داعيا الله أن يحفظ بلدنا الغالية مصر.

وارتقى الشهيد عقيد رامي هلال أثناء مأمورية للقبض على الإرهابي الذي فجر قنبلة بجوار مسجد الاستقامة، والذي كان مختبئا بمنطقة الحسين.

وشهد مراسم الاحتفال، أسرة الشهيد البطل وأبنائه الأربعة، والفنانة ميار الببلاوي شقيقة أرملة الشهيد البطل.