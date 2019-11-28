محافظ القاهرة: انتهاء المرحلة الأولى من سوق التونسي الجديد خلال شهرين

طالب اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، بسرعة الانتهاء من إنشاء سوق التونسي الجديد بالبساتين، لنقل قاطني السوق القديم إليه والقضاء نهائياً على العشوائية الموجودة به، مؤكدا أن المحافظة تقيم السوق الجديد بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات، ليكون بديلاً للأسواق العشوائية الخمسة الموجودة شمال المجزر الالي بالبساتين في المنطقة بين مقابر التونسي ومقابر الإمام الشافعي والتي يمثل وجودها خطر كبير نتيجة تكرار اندلاع الحرائق بها لعدم توافر عوامل الأمان.

وأكد المحافظ خلال تفقد أعمال الإنشاء داخل سوق التونسي الجديد، أن سوق التونسي الجديد الجاري إنشاؤه سيكون نقلة حضارية وجار تنفيذه بتمويل من صندوق تطوير المناطق العشوائية، لكافة أعمال المشروع من منشآت خرسانية وتشطيبات داخلية وخارجية ومد المرافق والشبكات والطرق.

وأشار عبد العال إلى أن المحافظة وفرت موقع بديل لسوق التونسي القديم بالمنطقة الصناعية بحي البساتين على مساحة أكثر من 50 ألف م2 تقريباً، وروعي عند اختيار الموقع الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصاً علي البعد الاجتماعي لقاطنيه حيث لا تبعد إلا نحو1 كم عن الموقع القديم، كما أنها تتصل بطريق الأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصال السوق الجديد بكافة مناطق القاهرة.

وأوضح المحافظ أن السوق الجديد بصدد استيعاب أسواق الأثاث المستعمل وسوق أسفل كوبري التونسي وسوق التونسي وسوق الموبيليا من خلال إقامة 5 مباني كمرحلة أولى يتم الانتهاء منها خلال شهرين، وأما المرحلة الثانية فتقام على كامل مساحة محطة المناولة المجاورة للسوق الجديد بعد نقل المحطة القديمة لمنطقة أخرى، للاستفادة من هذه المساحة في توسعة السوق لاستيعاب عدد أكبر من الباعة وتحويلها إلى مظلة تحتوي مبنى أرضي ودورين لسوق الخردة ومواقف سيارات .

وأصدر عبد العال تعليماته برفع كفاءة شارع الجزائر ليكون اتجاهين بعرض 30 متر، ليعمل كمحور رئيسي رابط بالأوتوستراد فور انتهاء أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي 600 مل الجاري العمل به وأوشك على الانتهاء.

وأكد المحافظ على تزويد السوق الجديد بكافة الخدمات من دورات مياه وكافيتريات تخدم الباعة والمترددين عليه، وكذلك إقامة نقطة شرطة تخدم السوق والمنطقة المحيطة به ونقطة إطفاء كاملة وإدارة للتشغيل والصيانة والأمن، مشددا على نشر كاميرات المراقبة به وتوصيلها بنقطة الشرطة المتواجدة بالمكان لإحكام عملية تأمين السوق .

كما طالب عبدالعال بسرعة الانتهاء من وضع تصور شامل، لتشغيل السوق وكيفية إدارته ومراقبته وعمل دراسة مرورية لكيفية التعامل مع الكثافات المتوقعة حول السوق.