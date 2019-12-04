قال محمد البهي، عضو مجلس اتحاد الصناعات، إن مبادرة البنك المركزي الخاصة بإسقاط فوائد الديون على المصانع المتعثرة "جيدة"، واقترح أن تمتد المبادرة لتشمل القطاع الصناعي ككل.

وأكد البهي لـ"الوطن"، أن مبادرة "المركزي" لا بد أن يتبعها وجود محددات ومعايير واضحة لتحديد المصانع المستحقة للدعم المقدم، موضحا أن القطاع الصناعي يتطلب حزمة إجراءات تحقق قدر من العدالة، محذرا من التمييز داخل القطاع، بحيث يتم دعم بعض المصانع على حساب باقي الصناعات.

وأشار إلى أن حل مشكلات الصناعة بشكل عام بداية من أسعار الطاقة، وغيرها من الإجراءات، سيتيح تشغيل آلاف المصانع، وبالتالي القضاء على البطالة.

كان محافظ البنك المركزي، أعلن اليوم إن إجمالي عدد المصانع المتعثرة المستفيدة من مبادرة "المركزي" يصل لـ 5184 مصنعا متعثرا، ولديها قضايا مع البنوك.

وأضاف محافظ المركزي، خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن المبادرة جرى دراستها على مدار 16 شهرا، وسيجري توجيه البنوك بإعفائهم من الفوائد المتراكمة بالكامل وقيمتها 31 مليار جنيه.

وأكد إزالة تلك الكيانات والمؤسسات الصناعية من القوائم السلبية فور سدادها 50% من أصل الدين، وهو 6 مليارات جنيه، مشيرا إلى أنه سيكون بإمكان تلك المصانع العودة للعمل مع البنوك بناء على دراسات وملاءمتها المالية.