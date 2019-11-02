قال الدكتور كمال الدسوقي، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن الاقتصاد المصري عاد للطريق الصحيح بسبب التوجه لسياسات السوق الحر والعرض والطلب.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "اليوم" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على شاشة "dmc"، أنه بعد التضخم الذي حدث في 2016 كان لابد من استقرار السوق، "وقولنا إن بعد استقرار السوق قولنا إنه هييج بعده جني الثمار".

وتابع: "معظم مواد البناء تراجعت بنسبة 25% خلال شهرين، هذا التراجع مش بس بيدي مؤشرات إن الأسعار بس هتنزل لكن كمان التنمية الشاملة المستدامة اللي يجب إنها تنعكس على المواطنين"، مشيرا إلى أن أسعار العقارات من المؤشرات الرئيسية على استقرار السوق.

واستطرد أن انخفاض أسعار الطاقة أثر تأثيرا إيجابيا، حيث تحولت سياسيات السوق الحر وأصبح الحل هو كسر أي احتكار وزيادة الإنتاج الذي لا يأتي إلا بإقامة أكبر عدد من المصانع التي تقلل البطالة والتضخم.