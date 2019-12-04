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"أسواق للمعلومات" ترصد تحركات أسعار الذهب عالميا ومحليا

"أسواق للمعلومات" ترصد تحركات أسعار الذهب عالميا ومحليا

كل ما تريد معرفته عن مبادرة "المركزي" لدعم الصناعة المصرية

كل ما تريد معرفته عن مبادرة "المركزي" لدعم الصناعة المصرية

شركة الميناء تنظم ندوة بعنوان "يوم تعريفى بخطة طوارئ المطار "

شركة الميناء تنظم ندوة بعنوان "يوم تعريفى بخطة طوارئ المطار "

"الأهلي": 208 مليون جنيه قيمة دعم البنك لصندوق تحيا مصر

"الأهلي": 208 مليون جنيه قيمة دعم البنك لصندوق تحيا مصر

بيعمل إيه هنا؟.. "حصان" يثير رعب وغضب ركاب طائرة أمريكية

بيعمل إيه هنا؟.. "حصان" يثير رعب وغضب ركاب طائرة أمريكية

صور| تحرير 51 محضر تمويني خلال حملة على الأسواق والمخابز في فوه

صور| تحرير 51 محضر تمويني خلال حملة على الأسواق والمخابز في فوه

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كل ما تريد معرفته عن مبادرة "المركزي" لدعم الصناعة المصرية

كل ما تريد معرفته عن مبادرة "المركزي" لدعم الصناعة المصرية

يسمع بعينه.. "إيهاب" براد مواسير أصم شارك في مشاريع كبرى: كله بالإرادة

يسمع بعينه.. "إيهاب" براد مواسير أصم شارك في مشاريع كبرى: كله بالإرادة

جبل "عباس باشا " بسانت كاترين يصعده السائحين للاستشفاء

جبل "عباس باشا " بسانت كاترين يصعده السائحين للاستشفاء

انتحار "شهد" وجرائم متنوعة.. الجاني "وسواس"

انتحار "شهد" وجرائم متنوعة.. الجاني "وسواس"

من استعداد المواجهة إلى الإنكار.. موقف ترامب من مساءلة الكونجرس له

من استعداد المواجهة إلى الإنكار.. موقف ترامب من مساءلة الكونجرس له

10 معلومات عن القطارات "التوربيني" الجديدة التي ستدخل الخدمة في 2020

10 معلومات عن القطارات "التوربيني" الجديدة التي ستدخل الخدمة في 2020

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