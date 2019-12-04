"أسواق للمعلومات" ترصد تحركات أسعار الذهب عالميا ومحليا

كشف أحدث تقارير شركة "أسواق للمعلومات المالية و السلعية "، عن استمرار ارتفاع أسعار الذهب بالسوق المحلي لليوم الثانى على التوالي اليوم الأربعاء ، وفقاً لآخر بيانات صادرة عن محلات الصاغة في مصر.

قالت "أسواق"، إن أسعار الذهب في السوق المحلي تشهد تغييرات عديدة تزامناً مع تحركات سعر الأونصه عالمياً سواء بالأرتفاع أو الإنخفاض، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 567 جنيها وسعر جرام الذهب عيار 21 نحو 661 جنيها وجرام الذهب عيار 24 نحو 755 جنيها وسعر الجنيه الذهب نحو 5288 جنيها، مشيرة إلى أن التذبذب فى الاسعار يجري على مدار اليوم وفقا للتحركات العالمية.

أشار تقرير "أسواق" إلى اغلاق جلسة أمس للعقود الاجلة ببورصة نيويورك لشهر التداول ديسمبر علي ارتفاع ملحوظ قدرة 15.9 دولار بما نسبته 1.08% ليصل الي 1478.2 دولارا للأونصه، كما ارتفع ايضاً الذهب الفوري بنحو 14.80 دولار ليصل الي 1477.09 دولار للأونصه اي بنسبة 1%، معسرا تلك الترافعات بوصول الذهب أمس إلى قرب أعلى مستوى في شهر واحد حيث بلغ الذهب الفوري أعلى مستوى له منذ 7 نوفمبر الماضي، عقب تصريحات الرئيس الأمريكي المخيبه للأمال في حل الأزمة التجارية مع الصين بشكل مبدئي سريع.

من ناحية أخرى رصدت "اسواق" تذبذبت أسعار الذهب في السوق العالمي اليوم الأربعاء خلال جلسة التعاملات حيث انخفض سعر الذهب الفوري نحو 0.16 دولار اي بنسبة 0.01% لتصل الي 1476.93 دولار للأونصه، كما انخفضت ايضاً العقود الآجلة للذهب بشهر التداول (ديسمبر) في الولايات المتحدة بنحو 3.3 دولار اي بنسبة 0.16% لتصل الي 1474.9 دولار للأونصه، وذلك لأن المستثمرون ينتظرون الوضوح بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين كونهم حذرون بشأن ما يمكن أن يحدث إذا لم يتم أبرم الصفقة المبدئية والتي كانت مقرر أبرامها في 15 ديسمبر الجاري.