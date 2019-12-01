استقرت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي في بداية تعاملات اليوم، إذ سجّل عيار 24 قيمة 759 جنيها للجرام.

ويباع عيار 21 بـ664 جنيهًا، وبلغ عيار 18 قيمة 569 جنيهًا، والجنيه الذهب بـ5 آلاف و315 جنيها.