قال خميس شعبان عبدالرحيم، إن والده الراحل، كان يستعد لإطلاق أعمال جديدة، وكان دائمًا ينصحهم، بأن يكونوا يدا واحدة.

وأضاف لـ"الوطن"، أنه كان يعشق منطقة الطوابق، ولهذا لم ينقلوا العزاء إلى مكان آخر، ومكتوب على قبره الريس شعبان عبدالرحيم، ويلقبونه بوزير الحنان، وكان يحضر أغنية لمحمود البنا.

وبدأ عزاء المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، منذ قليل، بجوار منزله في شارع الشيشيني، بمنطقة المريوطية فيصل.

وفارق شعبان عبد الرحيم الحياة، في الساعات الأولى من صباح أمس، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد شعوره بوعكة صحية بسيطة، ونقله نجله "عصام" إلى مستشفى المعادي العسكري، ليلفظ فيها أنفاسه الأخيرة، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة.