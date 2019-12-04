عقد الدكتور محمد عمر نائب الوزير لشئون المعلمين، اجتماعًا مع مديري المديريات التعليمية والقيادات التعليمية بالمحافظات، عبر الفيديو كونفرانس، لاستعراض القرارات الوزارية أرقام 308 و309، بشأن تنظيم الانتدابات للإدارات التعليمية.

وتطرق الاجتماع، إلى الحديث عن إعلان مسابقات القيادات التعليمية، والإجازات والإعارات الخارجية.

وتناول الاجتماع، شرح فلسفة الوزارة الداعمة لرؤية الدولة المصرية، المستدامة 2030، والرد على كافة الأسئلة وآليات تنفيذ القرارات الوزارية.

وناقش الاجتماع، قرار الرسوم المدرسية، ونسب التحصيل بكل مديرية تعليمية، وملف تطبيق الحد الأدنى للسادة المعلمين، ومدى التزام المديريات بتطبيقه، وإطلاع المسؤولين على برنامج الإدارة المدرسية.

وشارك في الاجتماع، قيادات الوزارة من قطاع التعليم العام، والشئون القانونية، والأكاديمية المهنية للمعلمين، وقطاع الأنشطة والخدمات- إدارة البعثات والإعارات.

وفى نهاية الاجتماع، وجه نائب الوزير، الإدارات المختلفة بمتابعة تنفيذ ما جاء بالاجتماع، على أن يتم عقد اجتماع بعد أسبوعين، للتأكد من انتهاء كافة المعوقات لتنفيذ تلك الإجراءات بشكل فورى.