تستعد الحكومة المصرية في الفترة الحالية، إلى تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، والمقرر تطبيقه في يناير 2020، بعد أن صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتستعرض "الوطن"، الفئات المستهدفة من القانون الجديد ومميزاته:

الفئات المستهدفة من قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

- العاملون لدى الغير والعاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة، ووحدات القطاع العام والخاص.

- العمالة غير المنتظمة، مثل الخدم بالمنازل، ومحفظي القرآن الكريم، وخدام الكنائس، ومنادي السيارات، وماسحي الأحذية، وموزعي الصحف.

- أصحاب الأعمال الحرة والحرفيون، وأصحاب المهن الحرة والمأذونون الشرعيون والأدباء.

مميزات قانون التأمينات الاجتماعية الجديد

- رفع الحد الأدنى للمعاشات والزيادات الدورية لها، وربطها بنسب التضخم السنوية.

- علاج العجز الاكتواري المتراكم، وإنقاذ أموال التأمينات من الضياع بسبب تراكم الديون والعجز.

- التصدي لظاهرة التهرب من دفع اشتراكات التأمينات.

- تخفيض نسبي في تعريفة المواصلات بالسكك الحديدية ووسائل المواصلات العامة المملوكة للدولة داخل المدن.

- تخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة.

- تخفيض نفقات الرحلات، التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة داخل الجمهورية وخارجها.

- المساعده في توصيل المعاشات لمنازل المرضى والعاجزين وكبار السن.