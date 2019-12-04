قال الدكتور محمود سليمان، رئيس لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة الحكومة لإنقاذ المصانع المتعثرة تعد أول مبادرة جادة مكتملة، وذلك لإشراك البنك المركزي في حل مشاكل المصانع المتعثرة.

وأضاف سليمان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه سيتم إنهاء جميع القضايا على المصانع المتعثرة، "وهذا يبشر بأن الخير قادم في مجال الصناعة، كما أن هذه المبادرة تعتبر انطلاقة جديدة للصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة".

وتابع: "95% من مشكلات المصانع المتعثرة تكمن في التمويل، لذا يجب توفير مصدر تمويل مهم مثل البنك المركزي"، لافتا إلى أن المبادرة تخصص 100 مليار جنيه من البنك المركزي لدعم المصانع المتعثرة، وتمت بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى لإحياء الصناعة المصرية بإنقاذ المصانع المتعثرة، من خلال دعمها وإعادة تشغيلها.

وأردف: "بقالنا 25 سنة نتحدث عن المصانع المتعثرة، هذه المشكلات كانت محتاجة قرار سيادي وتصدى لها الرئيس السيسي بعلاج جذري وليس مؤقت، كما كان يحدث في السابق".

وأشار إلى أن الوقت جاء كي ينظر البنك المركزي للمصانع التي تعاني من مشكلات، قبل الوصول لمرحلة التعثر حتى تكون المبادرة متكاملة، حتى نمنع تعثر المصانع الأخرى".