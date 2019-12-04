قدم النجم صلاح عبدالله، والمطرب الشعبي أبو الليف، واجب العزاء في وفاة شعبان عبدالرحيم، منذ قليل، بجوار منزله في شارع الشيشيني، بمنطقة المريوطية فيصل.

وانهار صلاح عبدالله، في البكاء فور دخوله واحتضانه لأبناء الراحل.

وبدأ عزاء المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، منذ قليل، بجوار منزله في شارع الشيشيني، بمنطقة المريوطية فيصل.

وفارق شعبان عبد الرحيم الحياة، في الساعات الأولى من صباح أمس، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد شعوره بوعكة صحية بسيطة، ونقله نجله "عصام" إلى مستشفى المعادي العسكري، ليلفظ فيها أنفاسه الأخيرة، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة.