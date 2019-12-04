طائرة "درون" تصور عزاء شعبان عبدالرحيم

في مشهد غير معتاد، حلقت طائرة صغيرة "درون" فوق سرادق عزاء الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم.

أقيم السرادق بجوار منزل الفقيد بأحد شوارع منطقة "المريوطية فيصل"، وحرص بعض الفنانين على الحضور لتقديم واجب العزاء في الفقيد.

بدأ عزاء المطرب الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، منذ قليل، بجوار منزله بمنطقة "المريوطية فيصل".

فارق شعبان عبدالرحيم الحياة في الساعات الأولى، صباح أمس، عن عمر ناهز 62 عامًا، بعد شعوره بوعكة صحية بسيطة، ونُقل إلى مستشفى المعادي العسكري، ولفظ فيها أنفاسه الأخيرة، وشيعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة.