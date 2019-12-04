اعتمدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، اليوم، مقترح مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام 2019/ 2020.

حيث تبدأ امتحانات المرحلة الابتدائية السبت 4/ 1/ 2020، بينما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني في المرحلة الإعدادية السبت 4/ 1/ 2020، وتبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية الخميس 16/ 1/ 2020، كما تبدأ امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي العام السبت 11/ 1/ 2020 طبقا للقرار الوزاري 191 في 9/ 9/ 2019، كما تبدأ امتحانات النقل بالتعليم الفني السبت 4/ 1/ 2020.

وجرى مراعاة مواعيد الامتحانات حتى لا تتعارض مع مواعيد احتفالات الأخوة المسيحيين بأعيادهم.