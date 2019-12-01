كثفت قوات مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة برئاسة الرائد محمد مجاهد، جهودها لفك لغز مقتل سيدة في العقد السادس من عمرها داخل شقتها وضبط المتهمين بارتكاب الحادث.

وكانت سيدة في العقد السادس من عمرها تدعى 53 عاما لقت مصرعها بداخل شقتها في ظروف غامضة حيث جرى العثور عليها مقيدة بحبال وبها بعض الجروح.

وقال مصدر أمني لـ"الوطن" السيدة كانت تعيش بمفردها وسبق أن تزوجت مرتين وطلقت ولم تنجب أطفال وكانت تعمل موظفة بميناء دمياط ولكنها تقدمت باستقلاتها بعد زيجتها الثانية للسفر للخارج عملت في العديد من الأنشطة التجارية المختلفة عثر بشقتها على مبلغ مالي لا يتجاوز الـ6000 جنيه وبعض المشغولات الذهبية المتمثلة في "حلق وسلسلة وغوايش ودبلة وأسورة".

وتابع :"لم يجرى معرفة بعد هل سرقت أم لا خاصة وأنها تعيش بمفردها فضلا عن تكتيفها وإلقاءها على الأرض بالإضافة إلى وجود بعض الجروح البسيطة ولكن ذلك لا يرجح وفاتها بسبب الجروح خاصة وأنها تعاني من السمنة المفرطة فقد تكون توفيت بسبب اختناقها والطب الشرعي هو من سيحسم سبب الوفاة".

ووفقا لشهود عيان من جيرانها أفادوا لـ"الوطن" أن السيدة سبق وعملت في تجارة العقارات وصافرات إنذار السيارات والكثير من الأنشطة التجارية كما كانت صعبة الحركة بسبب وزنها الزائد وسبق لها الاستعانة بفتاة لخدمتها.