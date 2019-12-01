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إحالة دعوى بطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك للمفوضين 

إحالة دعوى بطلان الانتخابات التكميلية لنادي الزمالك للمفوضين 

"الشباب" تنظم مؤتمرا للإعلان عن النسخة الثانية من معرض ISF الدولي غدا

"الشباب" تنظم مؤتمرا للإعلان عن النسخة الثانية من معرض ISF الدولي غدا

بسمة وهبة تعلن براءة "شيخ الحارة" من كل القضايا: شكرا قضاء مصر العادل

بسمة وهبة تعلن براءة "شيخ الحارة" من كل القضايا: شكرا قضاء مصر العادل

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انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لكلية التربية النوعية ببنها

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي الأول لكلية التربية النوعية ببنها

"التضامن" تنفذ طفلين ومسنتين دون مأوى في القاهرة وشبرا

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