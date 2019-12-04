أصيبت سيدتان و3 أطفال شقيقات، بقرية أطواب التابعة لمركز الواسطى ببني سويف، باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهم "طعام منزلي فاسد"، وجرى نقلهن لمستشفى الواسطى المركزي، لتلقي العلاج اللازم.

وصّرح مصدر بمديرية الصحة ببني سويف، بأنه وصل لقسم الاستقال والطوارئ بمستشفى الواسطى المركزي، سيدتان و3 أطفال، جميعهن من قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى، مصابات باشتباه تسمم غذائي، عقب تناولهن "طعام منزلي فاسد".

وأضاف المصدر، أن المصابات هن: "بسمة. ج. ج"، 25 عاما، و"إيناس. ع. ص"، 25 عاما، إضافة إلى ثلاثة أطفال شقيقات، هن "مروة. م. ر"، 6 سنوات، وشقيقتيها "ريهام"، 4 سنوات، و"رحمة"، سنتين، وأجريت لهن الإسعافات الأولية.

وجارِ تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة.