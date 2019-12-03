تعدى 3 أشقاء على فران بالضرب، وتجريده من ملابسه، وتصويره عاريا ومحاولة الاعتداء عليه جنسيا، وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة، عقب استدراجه شقيقتهم بقدرته على حل المشكلات الزوجية، مستخدماً السحر والدجل، وتحصله منها على صور عارية ومقاطع فيديو جنسية لها، وابتزازها مادياً نظير عدم افتضاحها، ونشر الفيديوهات والصور الإباحية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي.

تلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد بإبلاغ فران يدعى "خالد. س. ج"، 34 عاما، مقيم بندر الفشن، متهما 3 أشقاء وهم: "إسلام. ر. م"، 26 عاما، مبلط، و"أسامة"، 25 عاما، عامل، و"محمد"، 31 عاما، عامل، مقيمين بندر الفشن جنوب بني سويف، بالتعدي عليه بالضرب وإكراهه على توقيع 8 إيصالات أمانة، وتجريده من ملابسه وتصويره عارياً ومحاولة التعدي عليه جنسياً وهتك عرضه.

وأمر مدير أمن بني سويف بسرعة ضبط المتهمين، وكشف ملابسات الحادث، حيث تمكنت قوة أمنية تحت إشراف العميد محمد عبدالوهاب، مدير مباحث بني سويف، من ضبط المتهمين.

وكشفت التحقيقات الأولية معهم عن اعترافهم بما جاء بأقوال المجني عليه، حيث أقروا بصحتها، وقدم المتهم الأول إيصالات أمانة بتوقيع المجني عليه، وهاتف محمول يحتوي علي صور له، كما كشفت التحريات عن اعتراف المتهمين بارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليه لإنشائه صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أوهم من خلالها شقيقتهم المقيمة بمحافظة الجيزة، بقدرته على حل المشكلات الزوجية مستخدماً السحر والدجل، وتحصله منها على صور عارية ومقاطع فيديو جنسية لها، وابتزازها مادياً نظير عدم افتضاحها، ونشر الفيديوهات والصور الإباحية الخاصة بها على موقع التواصل الاجتماعي.

جاري تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.