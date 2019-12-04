أعلنت منصة "Watch iT"، عرض مسلسل "حشمت فى البيت الأبيض"، من بطولة الفنان بيومي فؤاد حصريًا الآن على المنصة.

مسلسل "حشمت في البيت الأبيض"، تدور أحداثه حول "حشمت" الذى يجسد شخصيته بيومي فؤاد، وهو رجل من أصول مصرية، يقرر الترشح فى الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، ويفوز بها ليصبح أول مصري داخل البيت الأبيض، وتتطور الأحداث والمواقف خلال المسلسل، في إطار كوميدي ساخر.

"حشمت في البيت الأبيض"، من إخراج مصطفى فكري، وبطولة بيومي فؤاد، إنعام سالوسة، بدرية طلبة، حمدي المرغني إسلام جمال، هبة عبدالغني، رانيا ملاح، أحمد جمال سعيد، أحمد رأفت، وأسماء جلال.